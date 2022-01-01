Birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başladı. Jüride Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programının sunucusu araştırılıyor. Peki, Maske Kimsin Sen sunucusu kimdir? İşte Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel hayatı hakkında...

MASKE KİMSİN SEN KONUSU

Yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

MASKE KİMSİN SEN SUNUCUSU TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.