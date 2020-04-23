Ağrı Doğubayazıt'ta 10 yaşındaki Marya Yıldız, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediğini ancak, sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadığını söyleyip, yardım istedi.

Şehit Gülhan Yardım İlköğretim Okulu'nda okuyan Marya Yıldız'ın isteği üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları Türk bayrakları ile birlikte Marya Yaldız'ın evine gitti. Polisleri karşısında görünce çok heyecanlanan Marya, gelen polislere kendi çizdiği Türk bayrağı resmini hediye etti.