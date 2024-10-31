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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Martı Mıyım?' Alan Kadıköy'de

        'Martı Mıyım?' Alan Kadıköy'de

        Tiyatro BeReZe'nin Anton Çehov'un Martı oyunundan uyarladığı Martı Mıyım? İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4 ve 5 Kasım'da Alan Kadıköy'de prömiyerini yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:17
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        'Martı Mıyım?' Alan Kadıköy'de
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        Tiyatro BeReZe’nin Anton Çehov’un Martı oyunundan uyarladığı Martı Mıyım? İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4 ve 5 Kasım’da Alan Kadıköy’de prömiyerini yapacak. Zamansız beş anlatıcı oyuncuyu sahnede izleyeceğimiz Martı Mıyım?’da Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit, Nazlı Bulum ve Erkan Uyanıksoy yer alıyor.

        Tiyatro BeReZe’nin kurucularından Elif Temuçin’in Çehov’un Martı’sından uyarladığı ve yönettiği Martı Mıyım? bu incelikli oyunu günümüze taşıyarak sahnede kurgu ile gerçeği, geçmiş, şimdi ve geleceği birlikte yaşatıyor. Martı mıyım? izleyiciye hayatta yalnız olmadığını hatırlatırken, onları birlikte düşünmeye davet ediyor.

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        #Alan Kadıköy
        #Anton Çehov
        #Tiyatro BeReZe
        #İstanbul Tiyatro Festivali
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