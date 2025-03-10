2025 Mart ayı temettü takvimi: Bu ay hangi firmalar ne kadar temettü verecek?
Mart ayında birçok firma temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Yatırımcılar, hisse başına verilecek kâr paylarını ve ödeme tarihlerini merakla takip ediyor. Açıklanan verilere göre, hisse başına temettü tutarları 0.1548 TL ile 45.0500 TL arasında değişiyor. İşte, Mart ayı güncel temettü takvimi...
- 1
Mart ayında pek çok şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Hisse başına ödenecek temettüler, belirlenen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. İşte, 2025 Mart ayı güncel temettü takvimi...
- 2
2025 MART TEMETTÜ TAKVİMİ
Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C
Bist kodu: ISCTR
Temettü (net): 0.1548 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Bist kodu: TUPRS
Temettü (net): 6.6172 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Bist kodu: EGEEN
Temettü (net): 45.0500 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
- 3
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü (net): 0.5993 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist kodu: ISMEN
Temettü (net): 4.8167 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bist kodu: ANSGR
Temettü (net): 3.5700 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
-
- 4
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: BRISA
Temettü (net): 1.8102 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü (net): 4.9419 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
Akbank T.A.Ş.
Bist kodu: AKBNK
Temettü (net): 1.0387 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
- 5
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: AGESA
Temettü (net): 4.7222 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü (net): 8.5850 TL
Ödeme tarihi: 25.03.202
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: AKCNS
Temettü (net): 5.3287 TL
Ödeme tarihi: 24.03.202
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: MSGYO
Temettü (net): 0.2480 TL
Ödeme tarihi: 18.03.202