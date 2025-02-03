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        Haberler Gündem Çevre Marmara Gölü'ndeki izinsiz ekime müdahale | Son dakika haberleri

        Marmara Gölü'ndeki izinsiz ekili alanlara müdahale

        Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve iklim değişikliği nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'ndeki arazi işgallerine karşı denetimler sürüyor. İzinsiz olarak tarım faaliyeti yürütülen 10 bin dönümlük alan, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle bozuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:38
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        Marmara Gölü'ndeki izinsiz ekime müdahale
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        Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı sınırları içerisindeki kuruyan Marmara Gölü'nde izinsiz olarak tarım faaliyeti yürütülen 10 bin dönümlük alan, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle bozuldu.

        Yakın geçmişte göçmen kuşların uğrak yeri halindeki Marmara Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen kurudu. Kuruyan göldeki hazine arazilerini işgal eden şahıslar hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken, bölgedeki asayişi de tehdit ediyor.

        Bu kapsamda harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmara Gölü arazisindeki işgalleri sonlandırmak amacıyla son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerin ardından DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle yaklaşık 10 bin dönüm ekili alan bozuldu. Geriye kalan ekili alanlarda bozma faaliyetinin devam ettiği belirtildi.

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        #Marmara gölü
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