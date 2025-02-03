Marmara Gölü'ndeki izinsiz ekime müdahale

Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı sınırları içerisindeki kuruyan Marmara Gölü'nde izinsiz olarak tarım faaliyeti yürütülen 10 bin dönümlük alan, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle bozuldu.

REKLAM advertisement1

Yakın geçmişte göçmen kuşların uğrak yeri halindeki Marmara Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen kurudu. Kuruyan göldeki hazine arazilerini işgal eden şahıslar hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken, bölgedeki asayişi de tehdit ediyor.

Bu kapsamda harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmara Gölü arazisindeki işgalleri sonlandırmak amacıyla son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerin ardından DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle yaklaşık 10 bin dönüm ekili alan bozuldu. Geriye kalan ekili alanlarda bozma faaliyetinin devam ettiği belirtildi.