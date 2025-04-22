Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu duruma rağmen mercan popülasyonunda artış görüldüğüne değinen Ceylan, şöyle devam etti: "Mercan popülasyonunda artış var, bu da çok sevindirici. Taşlı mercan popülasyonu en yoğun Gölcük Ulaşlı'da var. Ulaşlı'daki popülasyonları yüksek, o güzel bir haber. Yumuşak mercanlar, Marmara Denizi'nin 30 metre yüzey aralığındaki çamurlu alanlarda daha çok bulunuyorlar. Onların popülasyonlarında artış olması mutluluk verici. Marmara Denizi, tropik deniz olmasa da mercan popülasyonunda, özellikle yumuşak mercan popülasyonunda artış gözlenmesi sevindirici."