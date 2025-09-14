Habertürk
        Marketteki peçeteleri tutuşturdu

        Marketteki peçeteleri tutuşturdu

        Bursa'da 10 yaşlarındaki çocuk, girdiği zincir marketin şubesinde raftaki etiketi kopartıp yakarak peçeteleri tutuşturdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:06
        Marketteki peçeteleri tutuşturdu
        Bursa'da Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir zincir marketin şubesinde saat 14.30 sıralarında markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı.

        Daha sonra yanan etiketi peçetelerin bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü.

        Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocuğu tespit etmek için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

