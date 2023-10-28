İstanbul'da kan donduran olay, Perşembe günü İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darp eden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı. O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Darp edilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.