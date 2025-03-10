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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina'dan derbi sorusuna cevap - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina'dan derbi sorusuna cevap

        Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, 2-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından derbiyle ilgili sorulan soruyu cevapladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 00:24 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:24
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        Lemina'dan derbi sorusuna cevap!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, derbi sorusunu yanıtladı.

        "ZOR MAÇ OLDU"

        Lemina, "Zor bir maç oldu. Zorluk düzeyi yüksekti. Golü attık ikinci yarı, daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik ve ikinci yarı golümüzü attık." dedi.

        DERBİ SORUSUNA CEVAP

        Gabonlu orta saha oyuncusu, "Üst üste derbiler var, ne düşünüyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Tüm maçlar zor, kolay maç yok. Bizim de derbi tecrübemiz var. Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız." yanıtını verdi.

        Lemina, son olarak, "Şu andaki motivasyonumuz çok iyi. Takımda deneyimli ve genç oyuncular var. İyi bir atmosfer var. En iyisini yapmak bizim elimizde." sözlerini sarf etti.

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