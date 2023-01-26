Cinsel istismar davasında uzlaşma

Esmé Bianco, Şubat 2021'de Marilyn Manson'a karşı suçlamalarını kamuoyuna açıkladıktan birkaç ay sonra dava açmıştı. Bianco, davada Manson'ı cinsel, fiziksel ve psikolojik istismarla suçlamıştı. Esmé Bianco, Manson'ın birlikte yaşarken vücudunda kalıcı izler bırakan kesikler ve morluklara sebep olduğunu öne sürmüştü.
DAVANIN REDDİNİ İSTEMİŞTİ
O dönem Marilyn Manson'ın avukatı Howard E. King, Bianco'nun iddialarının "muhtemelen yalan olduğunu" öne sürüp, davanın reddedilmesini istemişti.
Howard E. King, "Açık olmak gerekirse bu dava sadece müvekkilimin, Esmé Bianco ve avukatının kendisinden para sızdırmasını ve hiç gerçekleşmemiş davranışlarına dayanarak, çirkin mali taleplerine boyun eğmeyi reddettikten sonra açılmıştı. Mahkemede bu iddialara şiddetle itiraz edeceğiz ve galip geleceğimizden eminiz" diye eklemişti.
UZLAŞTILAR
Şimdi her iki tarafın da mahkeme dışında bir anlaşmaya varmasıyla davanın düştüğü ortaya çıktı. Anlaşmanın kesin şartları ise bilinmiyor.
Esmé Bianco'nun iddiaları, 2021'de Manson aleyhindeki iddialardan yalnızca biriydi. Evan Rachel Wood'un Instagram'da Manson'ın kendisini "korkunç şekilde" istismar ettiğini, "beyninin yıkandığını ve boyun eğmek üzere manipüle edildiğini" öne sürmesinden kısa bir süre sonra Bianco da iddialarını ortaya atmıştı.
"ONDAN AYRILAMADIM"
Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Esmé Bianco, çalışma vizesinin projeye bağlı olduğunu, Manson'dan ayrılmasının vize ayrıcalıklarının sona ermesine yol açacağından endişelendiğini ve bu yüzden istismar edilmesine rağmen ondan ayrılmadığını söylemişti.
"GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMALARI"
Marilyn Manson, Wood da dahil farklı kadınlardan gelen istismar iddialarını sürekli reddetmiş ve bunları "gerçekliğin korkunç çarpıtmaları" diye nitelendirmişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters