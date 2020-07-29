Çalışmalar kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan E'nin olduğu ev tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan Serkan E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.