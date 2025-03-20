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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Marco Rossi: Bizler Türkiye değiliz - Futbol Haberleri

        Marco Rossi: Bizler Türkiye değiliz

        Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Onlarda bugün Arda Güler ve Merih Demiral yoktu ama onlar bunu telafi edebiliyorlar. Bizde eksikler olunca telafi etmek daha zor oluyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:58
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        Marco Rossi: Bizler Türkiye değiliz
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        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Rams Park'ta ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi açıklamalarda bulundu.

        Türkiye’nin maçı hak ettiğini ifade eden Rossi, “Futbolda her zaman söylediğim bir şey var, önemli olan kazanmak. Türkiye kazandı ve bizden daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı 10-12 dakika kötü olduğumuz dakikalarda gol yedik. Futbolda bazen şans sizin yanınızda olmaz. Bugün şans bizim yanımızda değildi. Oyuncuların performansından şikayet edemem” diye konuştu.

        "BU OYUNCULARLA ÇIKMAYA MECBURDUM"

        Kerkez ve Nagy’nin aynı tarafta oynaması doğru mu sorusuna Marco Rossi, “Bu iki oyuncu ilk defa beraber oynuyorlar. Milli arada sadece 1-2 gün beraber idman yapabiliyorsunuz. Bazen 11 tane birbirini tanımayan oyuncu olabiliyor. Bu oyuncularla çıkmaya mecburdum. Tabii ki bu benim kararımdı. Bu oyuncuları beraber kullanmak benim kararımdı. İlk golü 2 oyuncu arasındaki iletişimsizlikten dolayı yedik. Normalde yemeyeceğimiz bir goldü” şeklinde konuştu.

        "BİZLER TÜRKİYE DEĞİLİZ"

        Türkiye’nin çok kaliteli kadrosunun olduğunu ifade eden Macaristan Teknik Direktörü Rossi, “Andras Schafer'i çıkarmak zorunda kaldım. Doktorumuz bunu tavsiye etti. Bizler Türkiye değiliz. Türkiye kadar yüksek kaliteye sahip değiliz. Onlar gibi kadro derinliğimizde yok. Onlarda bugün Arda Güler ve Merih Demiral yoktu ama onlar bunu telafi edebiliyorlar. Bizde eksikler olunca telafi etmek daha zor oluyor” ifadelerini kullandı.

        "BU KONULARDA YÜZDE VERMEYİ DOĞRU BULMAM"

        Turu geçme şanslarının olduğunu ancak yüzde vermeyi sevmediğini söyleyen Rossi, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Okulda öğrenciyken matematiğim iyiydi. Ancak bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. Şunu garanti edebilirim atmosfer buradaki gibi olacak. Başımızı dik tutmamız lazım. Görevimiz zor olacak. Çok gol atmamız gerekecek, elimizden gelenin en iyisini yapıp kazandıktan sonra duruma bakacağız”

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