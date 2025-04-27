Mantonun diğer adı nedir? Mantonun eş anlamlısı nedir?

Manto, soğuk hava koşullarında, dış giyimde en çok tercih edilen parçalardan biridir. He şık hem de işlevsel bir ürün olan mantolar, farklı bölgelerde farklı karşılıklar bulabilir. Manto kelimesi bölgesel farklılıklara veya moda dünyasının etkilerine göre çeşitli isimlerle alınabiliyor. Bu bağlamda ‘Mantonun eş anlamlısı nedir?’ sorusu ilgi çeken bir başlık haline geliyor. Bugün pek çok kişi tarafından kullanılan manto kelimesi, moda çevrelerinde farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu yazıda ‘Mantonun diğer adı nedir?’ Sorusuna yanıt verilirken manto kelimesinin tarihçesi, kullanım alanları ve farklı adlandırmaları hakkında bilgi verilecek. İşte, mantonun diğer ismi…

MANTO NEDİR?

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Genellikle yoğun kumaşlardan üretilen mantolar, vücudu soğuktan koruyan dış giyim parçalarıdır. Genellikle diz hizasına kadar uzanan manto, daha çok kadın tarafından tercih edilir. Zaman zaman erkek modasında da farklı versiyonlarıyla yer bulan bu dış giyim parçası; kaban, pardösü ve ceket gibi ürünlerle aynı işlevi paylaşır.

MANTO KELİMESİNİN KÖKENİ

Fransızca kökenli "manteau" kelimesinden Türkçeye geçen manto kelimesi, Batı kültürünün etkisiyle Osmanlı döneminde de kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içinde günlük giyimin önemli bir öğesi haline gelen mantolar, 20. yüzyılın ortalarından itibaren şehirli kadınların kış aylarında en sık tercih ettiği kıyafetlerden biri olmuştur. MANTONUN EŞ ANLAMLISI NEDİR? Dış giyim ürünü olan mantonun eş anlamlıları için kaban, palto, pardösü ve kap gibi kelimeler öne çıkar. Her bir terim mantoya benzese de, kullanım tarzları ve şekilleri bakımından küçük farklılıkları barındırır. Yine de bu kelimeler, gündelik dilde mantonun yerine kullanılabilir. MANTONUN DİĞER ADI NEDİR? Mantonun diğer ismi, kullanıldığı dile, bölgeye hatta moda trendine göre farklılık gösterebilir. Türkiye’de mantonun en sık kullanıldığı diğer isimler şu şekildedir: Pardösü: Manto ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan pardösü, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tercih edilen daha ince yapılı mantolara verilen addır. Pardösüler, genelde düğmeli ve uzun kesimlidir. Pek çok kişi manto ve pardösü kelimelerini eş anlamlı olarak kullanır.

Kaban: Daha kalın kumaşlı, kış mevsimi için tasarlanan bir dış giyim ürünüdür. Kaban, mantonun daha sıcak tutan versiyonu olarak kabul edilebilir. “Mantonun eş anlamlısı nedir?” sorusunun yanıtı olarak kaban kullanılabilir. Palto: Osmanlıca kökenli olan palto kelimesi, özellikle klasik giyimde kullanılan, kalın ve uzun dış giyim ürünlerini ifade eder. Palto kelimesi, manto ile neredeyse aynı anlamda kullanılır. Kap: Tesettür giyimde sıklıkla tercih edilen bir dış giyim çeşidi olan kap, ince kumaştan yapılabilir. Mantoyla işlevsel olarak benzerlik gösteren kap, kesim ve kullanım bakımı açısından farklılıklar gösterir.

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