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        Haberler Yaşam Mantardan elde edildi... En acı madde bulundu!

        Bilim insanları en acı maddeyi buldu

        Almanya'da yapılan araştırma, acı raf mantarından (Burada 'acı', baharat değil, bitter yani kekremsi/buruk tat anlamında) elde edilen kimyasalın şimdiye dek bulunan en acı madde olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:39
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        En acı madde bulundu!
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        Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nden bilim insanları, ‘Amaropostia stiptica’ adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı.

        Bu maddelerin, insan dilindeki acı tat reseptörlerine olan etkisi incelendi. Üç bileşikten biri olan oligoporin D’nin düşük miktarlarda bile acı tadı tetikleyebildiği belirtildi.

        Araştırmaya göre, bileşikler zehirli değil fakat tatları son derece acı. Ancak acı ifadesi halk arasında baharat acısı olarak bilinen tat değil; daha çok bitter (buruk/kekremsi) olarak tanımlanan kimyasal bir tat.

        Bilim insanları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini söyledi. Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolünün tam olarak bilinmediği kaydedildi.

        Araştırmanın ortak yazarı Dr. Maik Behrens, bu tür çalışmalar sayesinde acı tat reseptörlerinin nasıl çalıştığına ve neden evrimleştiğine dair daha net bilgiler elde edilebileceğini aktardı.

        Dr. Behrens, “Ne kadar çok acı bileşik ve reseptör verisi toplarsak, yeni maddeleri tanımlamak ve etkilerini tahmin etmek o kadar kolay olur” dedi.

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        #En acı madde
        #mantar
        #haberler
        #acı raf mantarı
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