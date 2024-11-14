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        Haberler Gündem Güncel Mansur Yavaş'tan yeni yanıt: Rakamlar asla yalan söylemez | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan yeni yanıt: Rakamlar asla yalan söylemez

        Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin düzenlediği konserlere yönelik başlatılan soruşturmaların yankısı sürüyor. Son olarak Mansur Yavaş, Ankara'nın AK Partili eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan konser harcamaları ile günümüzdeki konser harcamalarını kıyaslayan bir tablo paylaştı ve "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:22
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        Mansur Yavaş: Rakamlar asla yalan söylemez
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        İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatmıştı. Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş yeni bir açıklama yaptı.

        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
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        Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamada:

        "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi.

        ESKİ İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN: KAMUOYUN VİCDANINA BIRAKIYORUZ

        Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmişteki harcamaları ile Ekrem İmamoğlu dönemindeki harcamalarını kıyaslayan tabloyu paylaştı.

        "Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz." açıklamasında bulundu.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DE SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

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        Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

        Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

        YAVAŞ: SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

        "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

        Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

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        İBB’YE SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

        Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        İMAMOĞLU: TEFTİŞ EDİLMEKTEN ONUR DUYARIZ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmalar hakkında, itibar suikastı yapıldığını belirterek, "Bizim kimseden korkumuz yok. Teftiş edilmekten onur duyarız. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerini ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor." dedi.

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