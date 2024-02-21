Mansur Yavaş: Kredibilitesi en yüksek şehir Ankara

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde CHP'nin Beypazarı adayı Özer Kasap ile beraber Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Yavaş, 10 yıl Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "10 yıl boyunca Beypazarı'nı Ankara'ya tanıtıp hem kent kültürümüzü koruduk hem de burada yaşayan insanlarımıza turizmle ilgili yeni bir ekmek kapısı açtık. Binlerce insan şu anda bu işten ekmek yiyor. İnşallah daha da arttıracağız. Beypazarı'nda görev yaparken binin üzerinde kaymakam, belediye başkanı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip, 'Bu iş nasıl başarıldı' diye burada inceleme yaptı.

Ondan sonra Beypazarı'nın gelişimi ne yönde olacaksa ona karar verip, uygulayacaksın. İşte, beton ve plastik görmek isteyenler, Beypazarı'ndaki bu turizmle alakalı kalkınmayı asla anlayamıyor. Ankara'da hala gözleri betonda, plastikte. En az onlar kadar Ankara'nın her yerine asfalt yaptık" diye konuştu.

Ankara'dakiler, hala anlamadı. Hatırlarsınız; Ankara'dan gelen buradan geçip, Nallıhan'a giden çift yolu yaptık. Şimdi hatırlayan var mı? Hiç önemli değil ki. Bunlar zaten Fen İşleri Dairesi'nin bile yapacağı hizmetler. Asıl hizmet o değil. İnsanları ayırmayacaksın, herkesi kucaklayacaksın, herkesin fikrine saygı duyacaksın.

Tabii ki bu projeleri gerçekleştirirken Beypazarı halkının yanımızda olması, en büyük gücümüzdü. Onlara anlattık. 'Sizler de kendi ilinizde, ilçenizde kültürünüzü koruyup, turizme açabilirsiniz' diyerek örnek olduk. Dönüp baktığınızda akılda kalan en önemli eser, budur.

"ANKARA HALKINI ZENGİN ETMEYE SÖZ VERDİK"

Ankara halkını zengin etmeye söz verdiklerini söyleyen Yavaş, "Bütün harcamalarımız Ankara halkı için. Ne yurt dışından bitki getiriyoruz ne de 'Proje yapıyorum' adı altında hiç kimsenin yararına olmayan harcama yapıyoruz.

Bugüne kadar Beypazarı'nda Aile Yaşam Merkezi, e-Spor Merkezi, 2 adet sera yaptık. Burada 30 milyon fide üretiyoruz. Bütün Ankara'ya buradan yayılıyor. Bir müjdem de şu; Engelli ve Yaşlı Bakımevi, projesi bitmek üzere. Biliyorsunuz benim dönemimde başlamıştı" dedi.

Yavaş, içme suyu hatları ile ilgili de "Harmancık mevkisinden su geliyordu. Arıtma yapıldı şimdi; ama sonuçta yerin altındaki kuyulardan geliyor. Bu ilanihaye devam edecek değil. Beypazarı'nın 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünerek, bugün Çamlıdere'den hem Güdül'e hem Ayaş'a hem Beypazarı'na su getirme projesi, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor.

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"142 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU HATTI YAPILDI"

57 mahallede asbestli su boruları yenilendi. 142 kilometre yeni içme suyu hattı yapıldı. Arıtma tesisi yapıldı. Şu bildiğimiz meşhur Uşakgöl suyumuz var. Onu da dünyaya tanıtmamız lazım. Seymen Su Fabrikamız da ihalesini yaptı. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye, Uşakgöl sularını içecek ve en az 100 kişi orada çalışacak" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un, önceki gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün şirketlerinin batık olduğu yönündeki açıklamasına yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu: "Şu anda Amerika'nın, Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin kredibilitesini ölçen 'Fitch' diye bir kuruluşu var. Bunların yaptığı ölçüme göre; Türkiye'deki büyükşehirlerin içerisinde kredibilite olarak en yüksek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi.

"GİDERİMİZİ DE BORCUMUZU DA YAYINLIYORUZ"

Batık bir belediye arıyorlarsa, önce kendi belediyelerine bakacaklar. Alacaklarını, borçlarını çıkaracaklar. Gelirimizi de giderimizi de borcumuzu da yayınlıyoruz. Çıkarsınlar herkes görsün, kim daha borçlu? Hangi belediye batıyor?"

Yavaş, Altınok'un başka iktidarın iş başında olması halinde emeklilerin maaş alamayacağı yönündeki ifadesine de "Bir defa bu emeklilere verdiğiniz emekli maaşı, primlerine karşılıktır.

Yıllarca prim ödediler de emekli oldular. 2002 yılında emeklinin aldığı maaş asgari ücretin 1,5 katı. Hesap ederseniz; şu an 24-25 bin lira olması gerekiyor. Nerede 10 bin lira, nerede 24 bin lira. Sanki lütuf veriyor. Emekliyi, ekonomiyi bu duruma getiren kim Allah aşkına? Emeklinin ne suçu var" diyerek yanıt verdi.

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