Mansur Yavaş: Halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçimle ilgili, "Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için, partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" dedi.

Mansur Yavaş, ABB'de düzenlenen 'Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli'ne katıldı. Program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar sonucunda başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Ekrem Bey'le iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık; her sabah bir soruşturma ile uyanıyoruz, ülkemiz o hale geldi. CHP'deki milletvekillerinin, belediye başkanlarının dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız" dedi.

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'HALKIN İRADESİNİN ÖNÜNDE HİÇ KİMSE DURAMAZ'

Yavaş, kendisi hakkında herhangi bir soruşturma açılma ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine de "Daha önce böyle bir teşebbüs oldu, genel başkanımız açıkladı. Birtakım gayretler oldu, bundan bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Olmayacak anlamını da taşımıyor maalesef. Türkiye'de siyaset bel altı. Rakipleri sindirmek, bu tarz oyunlarla devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz" diye konuştu.

'HALA YÜZDE 38 KARARSIZ VAR'

Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçimle ilgili de "Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için, partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor; iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Dar gelirli vatandaşlar ve muhatap duruma düşürülen asgari ücretle ilgili bir paket açıklamıştık. Üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak, ilaç almak zorunda kalan dar gelirlilerin Eczacılar Odası'yla rakamlarını topladık. Bunları bir hayırsevere üçüncü kez ödetiyoruz. Parasızlık nedeniyle sağlığından vazgeçmemesi için, bunların da bu tür katkı paylarını ödeyeceğimizi beyan ettik. Bizim bu açıklamamızdan sonra 5 liradan 45 liraya çıkan katkı paylarını dün 20 liraya indirdiler. Demek ki uygulamalarımız iktidarı etkiliyor. Bu çalışmalara devam edeceğiz ki kararsız insanlar da bir iktidar değişikliğinde ne ile karşılaşacaklarını, nasıl bir kendilerinden yana bir hükümet geleceğini anlasınlar istiyoruz" açıklamasında bulundu.