Mansur Yavaş: Bütün banka hesaplarım incelemeye açık

REKLAM advertisement1

ABB Başkanı Yavaş, Ulus 100'üncü Yıl Meydanı'nın açılışında konuştu. Yavaş, Ulus'un Antik ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıdığını belirterek, "Ulus'un bizler için en değerli tarihi ise Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli merkezleri Ulus'ta yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemimizde Ulus ülkemizin dört bin yanından gelen farklı sosyal dişlilere ait insanları buluşturmuş, birbirinden farklı görüşleri olan bu insanlar tek bir hedef için harekete geçmiştir. O hedefin adı 'Vatan Sevdası'dır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ulus'u aynı zamanda millet iradesinin vesikası haline getirmiştir. Bu bölge çok uzun yıllar Ankara'nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. İşte Ulus dünyadaki örneklerin de olduğu gibi bizim için çok önemlidir. Tarihimiz, kültürümüz ve zenginliğimizdir. Son birkaç yılda yaşanan gerilemeyi durdurup burayı turizm kenti haline getirmek bizim en büyük projelerimizden birisidir" dedi.

REKLAM 'ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİN TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜSÜYÜZ' Açılışını yaptıkları 100'üncü Yıl Meydanı'nın tarihi yapıların tam kalbinde ve Ankara halkına nefes aldıracak bir proje olduğunu söyleyen Yavaş, "Toplam alanı 8 bin metrekare olan bu alanda 2 bin metrekare büyüklüğünde ana meydan, peyzaj alanları ve toplam 214 araç kapasiteli iki katlı otopark yer alıyor. Ankara'nın iklim ve dokusana uygun olarak farklı türde 300 tane ağaç dikildi. Otomasyon sistemiyle hizmet verecek otopark alanında kapasite durumunu online olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca projede tüm alana hizmet edecek kafeteryada yer almaktadır. 100'üncü Yıl Meydanı, Ankara'nın tarihsel dokusunun tam kalbinde kültürlerin buluşma noktası olacak. Biliyorsunuz şeffaf belediyeciliğinin Türkiye'deki öncüsüyüz. Bu projeyi 161 milyon lira maliyetle tamamladık" ifadelerini kullandı.

'HALKA HESAP VERMEK BİR ZORUNLULUKTUR' En marka projelerinden birisinin Ulus düzenlemesi olacağını vurgulayan Yavaş, "Güncel tutarlarıyla 1 milyar 200 milyon lira civarında para harcandı. Ulus'u ayağa kaldırmak için inşallah söylediğim gibi burası marka bir proje olacak ve dünya başkentlerine yakışır bir şekilde, onlarla yarışan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli hemşehrilerim, yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Halka hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım. Rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınında şunu söyledim; 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak bu şekilde yolsuzluk ve israf ortadan kalkacaktır. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'DİNOZOR ALANA KADAR OTOBÜS ALSAYDINIZ' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan ilçesi Yenikent'te halk ile buluştu. Yavaş, seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak, "5 yıldır bir zihniyet değişikliği oldu Ankara'da. Mal beyanımızı net bir şekilde açıklıyoruz. Ben 1999 yılında avukatlığı bıraktım, belediye başkanı oldum. O günden bugüne bütün banka hesaplarım herkesin incelemesine açık. İsteyen istediği gibi izlesin. Kaldı ki 4 dönemdir belediye başkan adayı oldum Ankara'da, en ufak bir açıklık bulsalardı üzerinde tepinmezler miydi? Bunu niye yapıyorum? Paranızı emanet ettiğiniz insanın ne yaptığını bilmeniz lazım. Bunun için açık ihaleler yapıyoruz. Hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Çünkü benim maaşım, personelimin maaşı yaptığımız bütün hizmetler sizin cebinizden çıkıyor. O zaman neye ne harcayacaksak bunun kararını hep birlikte almamız lazım. Ankara halkının ihtiyaçları için harcamamız lazım. 'Proje yapıyorum' diye milletin tertemiz parasını alıp kalkıp çöp projelere gömemeyiz. Acil ihtiyaç neyse, ilk önce Ankara halkını görmek zorundayız. 2010 yılında 2 bin 200 tane belediye otobüsü varmış. 2013'ten beri hiç almamışlar. Biz iş başına geldiğimiz zaman 1350 tane otobüs kalmış. 400 tane aldık, şimdi 50 tane daha alacağız. Her yıl 150, 200 tane alacağız. Ondan sonra da diyorlar ki, 'ulaşım sıkıntısı var.' Olur tabii. Bir dinozor parası bir otobüs yapıyordu. O kadar dinozor alıncaya kadar otobüs alsaydınız. Ankara'nın altyapısına 5 kuruş para harcamadılar 'görünmez' diye. Görüyorsunuz Polatlı'ya su götürüyoruz, maliyeti 2,5 milyon katrilyon. 1,5 milyon nüfus bundan yararlanacak. İnşallah 40, 50 yıl ne Yenikent'te ne Sincan'da artık su sıkıntısı olmayacak" dedi.

'25 YIL BEN Mİ İDARE ETTİM?' AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un 'Taşpınar'da kanalizasyon açıktan akıyor' iddiasına da yanıt veren Yavaş, "25 yıldır ben mi idare ettim? Veya siz kanalizasyonları yaptınız ben mi açtım onları? Ama başka şeylere para yatırmaktan vatandaşların ihtiyacını görmediler. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 880 milyon lira destek verdik Ankara çiftçisine. Belediyecilik budur. Biz gelince sosyal yardımları kesecektik değil mi? Ama bakın bir AK Parti'li belediye meclis üyesi de aynısını söyledi. 'Bu geçtiğimiz 5 yılda ranta dayalı hiçbir şey bizim meclisimizden geçmedi' dedi. Çünkü biz 'birileri para kazansın zengin olsun' diye değil, 'Ankara halkını zengin edeceğiz' diye uğraşıyoruz. 'Projesi yok' diye iddia edecekler, gelmişler karşınıza 'ben Başkent Kart çıkartacağım, içine para yükleyeceğim' diye mucize bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu kardeşiniz 3 yıldır yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yine 'kantin desteğinde bulunacağız' diyor. Keçiören'de kaç kişiye bulundun? Ben 50 bin kişiye destekte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'ANKARA'DA FİİLEN 'SEÇİM BİTTİ' GÖZÜYLE BAKIYORLAR' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla iftar programına katıldı. Burada konuşan Yavaş, akıllarının her zaman Beypazarı'nda olduğunu, her konuda zaman zaman televizyonlarda olsun, mitinglerde olsun, konuyu mutlaka Beypazarı'na bir şekilde getirdiğini söyledi. Yavaş, Ankara'da bütün anketlerde çok büyük bir farkla önde olduklarını ifade ederek, "Bunu televizyonlarda izliyorsunuz. Artık televizyonlar sanki Ankara'da seçim yokmuş gibi Ankara'nın görüntülerini bile vermez oldular. Çünkü Ankara'da fiilen 'seçim bitti' gözüyle bakıyorlar. Bizler de belediye meclisinde çoğunluk sağlamak için özellikle dış ilçelere mutlaka seçimi kazanacak şekilde ağırlık veriyoruz" dedi.

'BİRÇOK ENGELLEMELER YAPTILAR' Belediye meclisinde 148'de 40 kişi olduklarını hatırlatan Yavaş, "Oradaki çoğunluklarına sığınarak birçok engellemeler yaptılar. Ama 40 arkadaşımız Allah'ın izniyle o çoğunluğun hakkından geldi. Engellemelerine hiç izin vermediler. Gerekirse mahkeme kararıyla Ankara halkının hakkını savunduk" diye konuştu. 'DEMEK Kİ ANKARA'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR, DOĞRU ÇALIŞMALAR' 5 yılın sonunda Mansur Yavaş belediyeciliğinin bütün Türkiye'ye yayıldığını anlatan Yavaş, şöyle dedi: "Nasıl Beypazarı'nda belediye başkanı olduğumda Türkiye'nin her yerinden belediye başkanları, kaymakamlar, valiler, Beypazarı'nda yapılan çalışmaları örnek alıp kendi illerinde, ilçelerinde uygulamak için buraya geldiyse, şu anda Ankara'da da yine Mansur Yavaş belediyeciliği bütün Türkiye tarafından kabul edildi. Bütün adaylara bakıyorum Ankara'da fiilen bizim yaptığımız projeleri kendi il ve ilçelerinde yapacağız diye söz veriyorlar. Bu ne demek? Demek ki Ankara'da yapılan çalışmalar, doğru çalışmalar. Bunların hepsi unutulur. Bunları ben belediye hizmeti olarak görmüyorum. Ama neyi unutmuyor bütün Türkiye? Beypazarı deyince akıllarına Mansur Yavaş, Mansur Yavaş deyince akıllarına Beypazarı geliyor. Ben ayrılalı 15 yıl olmasına rağmen hala Ankara'nın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden binlerce turist geliyor ve burada ekmek yiyor, para kazanıyorlar. Özellikle eskiden kadınlar belki hanlar önüne çıkmazken şimdi turizm daha çok kadınlar üzerinden, onların emekleri üzerinden gidiyor. Bu projelerin aynısını şimdi Ankara'da da yapmak istiyoruz."

REKLAM 'BELEDİYECİLİK DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR İNSANLARIN TÜM DERDİNE KOŞMAKTIR' Yavaş, gerçek belediyeciliğin doğumundan ölümüne kadar insanlarla yan yana olmak, onların bütün dertlerine koşmak olduğunu her zaman söylediğini kaydederek, "Biz gelirsek yardımları keseceğiz diye korkuttular. Ama bizim dönemimizde o desteğe ihtiyaç olan aileler desteğin nasıl yapıldığını gördüler. Eskiden paket paket verip fotoğraflar çektirilirken, şimdi bir elin verdiğini öbür el görmeden bütün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma başlattık" diye konuştu. 'ARTIK BEYPAZARI 50 YIL SU ÇIKINTISI ÇEKMEYECEK' Beypazarı'na bir de müjde veren Yavaş, "Biz Harmancık mevkiinden su getiriyoruz buraya. Başağaç mevkiinde su azaldı. Şu anda projesi yapıldı. Yaz aylarında inşallah ihaleye çıkıyor. Çamlıdere'den Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na Polatlı'ya götürdüğümüz gibi su getirip artık Beypazarı'nda 50 yıl süreyle inşallah su sıkıntısı çekilmeyecek" dedi.

'TERTEMİZ BİR 5 YIL GEÇİRDİK' 5 yıl boyunca şeffaf olarak tertemiz bir dönem geçirdiklerini aktaran Yavaş, "Gün geldi belediyede müfettişlere oturtacak yer kalmadı. Ama çok memnunduk. Çünkü bir iftira atıyorsunuz, çamur at izi kalır diye. Bunu temizlemenin yolu nedir? Gelip belediyede inceleme yapılması. Ve müfettişler geldiler, incelediler. En ufak bir şey olsaydı şimdi bunları arşa alaya çıkarırlardı. Allah'ın izniyle benim bu 5 yılda bir tek bürokratım savcılığa dahi gitmedi. Bizler bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Kendimiz de başımız dik geziyoruz. Bize güvenen sizlerin de hemşehrilerimizin de destek olanların da hepsinin başının dik gezmesini istiyoruz. Ve inşallah dik gezdireceğiz" diye konuştu.

REKLAM 'BUNLAR PARTİLERİNİ, İLÇELERİNDEN ÇOK SEVİYORLAR' Belediye meclisinde ilçe belediye başkanlarıyla yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Yavaş, "Ayaş'a vekil belediye başkanı geldikten sonra beni belediye davet etti. Eksiklerini sıraladı. Hepsini bir ay içerisinde bitirdik. Yani bizimle iş birliği yapan, elimizi tutan kimseyi geri çevirmedik. Tutmayan belediye başkanlarının ilçeleri kaybetti. Bunlar partilerini, ilçelerinden çok seviyorlar" dedi. 'MECLİSTE AZINLIK İSTEMİYORUZ' Artık mecliste azınlık istemediklerini, uzattıkları eli tutacak belediye başkanlarına ihtiyaçları olduğuna işaret eden Yavaş, şunları söyledi: "Çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini istiyorsanız, Beypazarı'nın daha da kalkınmasını istiyorsanız benim elimden tutan belediye başkanı seçeceksiniz. Seğmen Su'nun da bütün tesislerini ikinci dönemde Beypazarı'na getireceğiz. İstihdamı artırıcı ne varsa bütün ilçelerin tamamına yapacağız. Ancak o belediye başkanının bunu benden istemesi lazım. Bana yapma dememesi lazım. Onun için bu son şansımız. Ayrı ayrı aday çıkmasının önüne geçmek için de çok uğraştık. Ama bir inat yüzünden başka bir aday daha var bir şey söylemek istemiyorum herkesin kendi takdiridir. Ama ortaya çıkacak sonuç mevcut belediye başkanının bir dönem daha devam devam etmesini sağlayacaksa onun vebali ona ve ona destek olanlara olacak. Açık açık söylüyorum. Onun için herkes elini vicdanına koyacak. Biz de doya doya hizmet edeceğiz."

'BAŞIMIZI EĞDİRMEYE HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK' 2019 seçimlerinde Ankara'nın birçok ilçesinde aldıkları oyun Beypazarı'nda aldıkları oydan daha fazla olduğunu belirten Yavaş, "Herkes 'Beypazarı niye böyle yapar?' dedikçe biz de ancak başımızı eğdik. Ağzımızı açıp tek kelime söyleyemedik. Başkalarını destekleyenlere bunları iletin. Başımızı eğdirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Biz ki Beypazarlının Beypazarı'nın başının dik gezmesini sağlıyorsak Beypazarı da bizim başımızı eğdirmeyecek. Beypazarı için artık tek yumruk olmanın zamanı geldi. İnşallah tek yumruk olacağız ve 31 Mart akşamı sizden müjde bekliyorum. Kazandıktan sonra inşallah ilk teşekkürümü Beypazarı'na yapmak istiyorum" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.