Manisa'da korkunç olay: 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürdü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde baba ve 10 yaşındaki kızı, evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Baba Ömür Ö.'nün önce kızı A.Ö.'yü iple boğduğunu ardından da iki mektup bırakarak intihar ettiğini belirledi.
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kızını iple boğan baba baba intihar etti.
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Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 219 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti.
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Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdüğünü ardından da intihar ettiğini tespit etti.
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Baba ve kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
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Adreste, baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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