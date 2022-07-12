Manchester United Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. Şimdiden milyonlarca futbolseverin gözlerini çevirdiği Manchester United Liverpool derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Liverpool maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak.

MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Liverpool maçının Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Zorlu mücadele iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.