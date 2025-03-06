Premier Lig'de Manchester United, Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. Lig'de 54 puanla 2. sırada yer alan Arsenal'in lider Liverpool ile 13 puan farkı bulunuyor. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Arteta'nın öğrencileri zorlu rakibi Manchester United karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Manchester United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?