İngiltere Premier Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1 kazanmayı başardı. Tottenham'da geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Mourinho, eski takımına karşı önemli bir mağlubiyet almış oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri atan isim ise 6 ve 49. dakikada Marcus Rashford oldu. Tottenham'ın Delle Alli ile bulduğu tek gol ise yeterli olmadı. Mourinho'nun United'da görev yaptığı dönemde takımda Portekizli menajerle en çok anlaşamayan isimlerin başında gelen Rashford, takımı adına attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United 21 puana yükselirken Tottenham ise 20 puanda kaldı.