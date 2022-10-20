Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti.

Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.