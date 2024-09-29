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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Tottenham: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 0 - Tottenham: 3 | MAÇ SONUCU

        Tottenham, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:23 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:23
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        Tottenham Man. United'ı devirdi!
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        İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Brennan Johnson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 42. dakikada Bruno Fernandes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, ilk yarı da Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda 47. dakikada Dejan Kulusevski ve 77. dakikada da Dominic Solanke'nin golleriyle skor 3-0 oldu. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Tottenham sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

        Ligdeki 3. galibiyetini alan Tottenham puanını 10'a çıkarırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

        Ange Postecoglou'nun öğrencileri gelecek hafta Brighton & Hove Albion'a konuk olacak. Erik ten Hag'in ekibi de Aston Villa ile deplasmanda oynayacak.

        Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Tottenham ise 7 Kasım Perşembe günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

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