Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Bu maçı kaybetseydik şampiyonluk yarışından tamamen uzaklaşacaktık ama bu sonuçla yeniden dahil olduk. Bu kadar çekişmeli geçen bir sezon hatırlamıyorum. Şampiyonluk için birçok takım yarışıyor, bundan sonra çıkacağımız her maç bizim için final olacak." şeklinde görüş belirtti.