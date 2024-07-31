Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-400 karayolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.