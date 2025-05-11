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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı | Son dakika haberleri

        Maltepe metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

        Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 00:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:09
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        Üzerine reklam panosu düştü
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        İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

        Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

        Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

        Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

        Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #maltepe metro
        #haberler
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