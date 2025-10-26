Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mallorca Nerede, Hangi Ülkede? Mallorca Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? htnrd

        Mallorca Nerede, Hangi Ülkede? Mallorca Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Akdeniz'in berrak sularında parlayan bir inci olarak anılan Mallorca, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla dünyanın en çok ziyaret edilen adalarından biridir. Göz alıcı sahilleri, antik köyleri, zengin mutfağı ve sıcak iklimiyle Mallorca, yalnızca bir tatil destinasyonu değil; aynı zamanda tarih, sanat ve doğanın iç içe geçtiği bir yaşam merkezidir. Bu özellikleri sayesinde ada, hem tarih meraklılarını hem de deniz ve güneş tutkunlarını kendine çeker. Bu yazımızda Mallorca Nerede, Hangi Ülkede? Mallorca Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Sorularına cevaplar bulacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mallorca Nerede, Hangi Ülkede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mallorca Nerede, Hangi Ülkede?

        Mallorca, İspanya Krallığı’na bağlı Balear Adaları Özerk Bölgesi’nin en büyük adasıdır. Coğrafi olarak Akdeniz’in batısında, İber Yarımadası’nın doğusunda, Katalonya kıyılarına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta yer alır. Ada, Balear Denizi üzerinde konumlanmış olup; kuzeyde Fransa, doğuda İtalya ve batıda İspanya anakarasıyla çevrilidir.

        Mallorca’nın yüzölçümü yaklaşık 3.640 kilometrekaredir, bu da onu Akdeniz’in en büyük adalarından biri hâline getirir. Adanın en yüksek noktası olan Puig Major Dağı, 1.445 metre yüksekliğiyle hem doğa yürüyüşçülerinin hem de manzara tutkunlarının uğrak noktasıdır. Ada, dağlık kuzey kesimleri, yemyeşil vadileri, tarım alanları ve uzun kıyı şeridiyle coğrafi açıdan oldukça çeşitlidir.

        İdari olarak Mallorca, İspanya’ya bağlıdır ancak Balear Adaları Özerk Bölgesi statüsüne sahiptir. Bu nedenle ada, kendi yerel parlamentosu ve yönetim kurumlarıyla belirli bir özerkliğe sahiptir. Resmî diller İspanyolca (Kastilya dili) ve Katalanca’nın Mallorki lehçesidir. Yerel halk iki dili de aktif olarak kullanır, kamu kurumlarında ise genellikle her iki dilde hizmet verilir.

        Mallorca Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Mallorca bir şehir değil, İspanya’ya bağlı bir ada ve aynı zamanda bir özerk bölgenin parçasıdır. Bu ada, Balear Adaları arasında en geniş yüzölçümüne ve en yüksek nüfusa sahip olandır. Mallorca’nın başkenti Palma de Mallorca, hem adanın hem de Balear Adaları’nın yönetim merkezidir. Palma, tarihi binaları, gotik mimarisi, liman çevresindeki hareketli yaşamı ve kültürel etkinlikleriyle ada turizminin kalbini oluşturur.

        Mallorca, ekonomik olarak büyük ölçüde turizme dayanır. Yılda yaklaşık 10 milyondan fazla turist, adayı ziyaret eder. Turizm dışında zeytin, badem, incir, turunçgil üretimi de ekonominin önemli bir parçasını oluşturur. Ayrıca Mallorca, el yapımı seramikleri, cam ürünleri ve geleneksel dokuma kumaşlarıyla da tanınır.

        Tarihi ve Kültürel Özellikleri

        Mallorca’nın tarihi, yaklaşık 4000 yıl öncesine, Bronz Çağı’na kadar uzanır. Antik dönemde ada, Fenikeliler, Kartacalılar ve Romalılar tarafından kullanılmış, ardından Bizans ve Arap yönetimlerine geçmiştir. 1229 yılında Aragon Kralı I. Jaime (Jaume I) tarafından fethedilerek İspanya topraklarına katılmıştır. Bu olaydan sonra ada, Hristiyan kültürüyle şekillenmiş ancak Arap etkilerinden izler taşımaya devam etmiştir.

        Adanın başkenti Palma’da yer alan La Seu Katedrali, Avrupa’nın en görkemli gotik yapılarından biri olarak kabul edilir. 13. yüzyılda inşa edilen bu yapı, adanın simgesi hâline gelmiştir. Bunun dışında Bellver Kalesi, Alcúdia’nın surları, Valldemossa köyü ve Soller Vadisi gibi noktalar Mallorca’nın tarihî ve doğal güzelliklerini gözler önüne serer. Ayrıca, dünyaca ünlü besteci Frédéric Chopin ve yazar George Sand, 1838-1839 kışında Mallorca’da yaşamış, bu deneyimlerini eserlerinde ölümsüzleştirmiştir.

        Kültürel olarak Mallorca, İspanyol ve Akdeniz geleneklerinin birleşiminden doğan zengin bir kimliğe sahiptir. Adada yıl boyunca müzik festivalleri, dans gösterileri, gastronomi etkinlikleri ve dini törenler düzenlenir. Yerel mutfak, özellikle ensaimada (tatlı hamur işi), sobrasada (baharatlı sosis) ve tumbet (sebzeli bir yerel yemek) gibi özgün lezzetleriyle tanınır.

        Mallorca, İspanya’ya bağlı Balear Adaları Özerk Bölgesi’nin en büyük ve en etkileyici adasıdır. Bir şehir değil, Akdeniz’in kalbinde yer alan doğal, tarihî ve kültürel bir adadır. Yüzlerce yıllık tarihi mirası, eşsiz doğası, sıcak iklimi ve gelişmiş turizm altyapısıyla Mallorca, sadece İspanya’nın değil, tüm Avrupa’nın en gözde tatil cennetlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

        Ada, hem tarih tutkunları hem de huzur dolu bir Akdeniz kaçamağı arayanlar için benzersiz bir destinasyondur. Mallorca; tarih, doğa ve modern yaşamın kusursuz bir uyum içinde buluştuğu, Akdeniz’in gerçek incilerinden biridir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Habertürk Anasayfa