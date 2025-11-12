Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Malatya'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin aramalarında; 1138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 sentetik hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA