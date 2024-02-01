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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile birlikte Etiler'de alışveriş yaptı. AVM'ye gelen baba - kız, uzun süre mağazaları dolaştı.

Lavin, mağaza çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin, çekmeyin" dedi.

Daha sonra yürüyen merdivende Orhan Gencebay ile karşılaşan Kırmızıgül, selam vererek alışverişine devam etti.