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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da maganda muhtarın cezası belli oldu! - Güncel haberler

        Kızıyla yürüyen kadının ölümüne neden olan maganda muhtarın cezası belli oldu!

        Bursa'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bir düğünde tabancayla ateş ederek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olan muhtar Ali Özkan'ın cezası belli oldu. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında kendini savunan Ali Özkan, "Çok üzgününüm vicdan azabı çekiyorum. Keşke ben ölseydim de böyle olmasaydı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:27
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        Maganda muhtarın cezası belli oldu!
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        Bursa'da, 22 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramı'nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zekiye Demiralay (47), 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı.

        Bir süre sonra Demiralay, Ergüvan Sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye Demiralay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        CİNAYET BÜRO, DÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

        Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi sebebiyle vurulduğunu tespit etti.

        13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde Ali Özkan (62) isimli şüphelinin gelin alma merasiminde tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Özkan'ı evinde gözaltına aldı. Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Demiralay ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

        RAPORDA BELİRLENDİ, TUTUKLANDI

        Riskli bölgede olduğu için çıkartılamayan mermi çekirdiği Zekiye Demiralay'ın hayatını kaybetmesinin ardından alındı. Kriminal raporunda, mermi çekirdeğinin Ali Özkan'a ait silahtan çıktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "DÜĞÜN HEYECANI SEBEBİYLE ATEŞ ETTİM"

        Tutuklu sanık Ali Özkan'ın ise ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını hiç tahmin etmediğini, pişman olduğunu belirterek, "Düğün için İstanbul'dan geldim. Gelin evinin yanında horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla birkaç el ateş ettim. 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında polisler gelerek bayan bir şahsın tabanca ile yaralandığını söylediler. Öleni tanımıyorum. Nasıl ve ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Silahla ateş ettiğim alan boş bir yerdi. Düğün heyecanı sebebiyle ateş ettim. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

        MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekilirken, soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, "ne olursa olsun" düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, "muhtemel kasıtla öldürme" ve "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendini savunan Ali Özkan, "Çok üzgününüm vicdan azabı çekiyorum. Keşke ben ölseydim de böyle olmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık muhtar Ali Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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