Madde bağımlısı genç ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde madde bağımlısı bir genç, ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev zarar görürken anne Fatma Kıldı, "Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi ettirmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde, Kıldı ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı.
Evin yandığını gören komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde büyük hasar oluştu.
Evi yanan Fatma Kıldı, uyuşturucu bağımlısı oğlunu tedavi ettirmek için hastaneye gittiği esnada oğlunun evi yaktığını söyledi.
Anne Fatma Kıldı, "Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi ettirmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu" dedi.