Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Madde bağımlısı genç ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Madde bağımlısı genç ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde madde bağımlısı bir genç, ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev zarar görürken anne Fatma Kıldı, "Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi ettirmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ibretlik olay!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde, Kıldı ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı.

        Evin yandığını gören komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde büyük hasar oluştu.

        Evi yanan Fatma Kıldı, uyuşturucu bağımlısı oğlunu tedavi ettirmek için hastaneye gittiği esnada oğlunun evi yaktığını söyledi.

        Anne Fatma Kıldı, "Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi ettirmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uyuşturucu
        #madde bağımlılığı
        #Hatay
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Habertürk Anasayfa