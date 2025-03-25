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        Maçka'da yürüyüş

        İstanbul'da çeşitli üniversitelerden öğrenciler Maçka Parkı'nda buluştuktan sonra Şişli'ye doğru yürüyüşe geçti. İstanbul dışındaki illerde de gösteriler sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:03
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        Gösteriler yedinci gününde
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından başlayan protestolar sürüyor.

        Saraçhane'deki İBB binası önündeki gösterilerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin kampüslerde ve çeşitli meydanlardaki gosterilerinin bugünkü geniş katılımlı adresi Maçka Parkı oldu.

        Burada buluşan öğrenciler daha sonra Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı.

        İstanbul’un yanı sıra farklı illerde de gösteriler sürüyor. Bu illerden biri Rize oldu. Şehir merkezinde toplanan kalabalık, çoğunlukla Türk Bayrağı taşırken sloganlarla gözaltıları protesto etti.

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        Ankara’da da ODTÜ öğrencileri kampüste bir araya gelerek basın açıklaması ile gözaltı ve tutuklamaları protesto etti. Kalabalık basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçti.

        İzmir'de de Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste yürüdü. Kalabalık, basın açıklaması ile gözaltı ve protestolara tepkisini gösterdi. Dokuz Eylül ve Ekonomi Üniversitesi öğrencileri de kampüslerdeki gösterilerini sürdürdü.

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