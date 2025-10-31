Macit Koper Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu! Macit Koper hangi karaktere hayat verecek?
Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dahil oluyor. Koper, dizide Ömer'in hapishanede tanışacağı koğuş arkadaşı Hikmet karakterine hayat veriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 111. bölümde neler olacak? İşte, detaylar
- 1
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dahil oluyor. İşte yeni 'Hikmet' karakteri hakkında detaylar ve Kızılcık Şerbeti yeni bölüm özeti
- 2
MACİT KOPER KIZILCIK ŞERBETİ'NDE!
Dizide Macit Koper, Ömer’in hapishanede tanışacağı koğuş arkadaşı Hikmet karakterine hayat veriyor.
- 3
Ölümlü trafik kazasına karışan Ömer’in tutuklu yargılanmasına karar verileceği sürprizlerle dolu bölümde Ömer’in koğuştaki dayanağı Hikmet oluyor. Ömer ve Hikmet’in derin ve samimi sohbetlerinin öne çıkacağı bölüm izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.
-
- 4
KIZILCIK ŞERBETİ 111. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur. Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir. Nilay’ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih’in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir.
- 5
Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Firaz’ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo’nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.