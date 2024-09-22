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        Haberler Bilgi Spor Maç takvimi 22 Eylül 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar!

        Maç takvimi 22 Eylül 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Eylül 2024 Pazar günü Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayınlandığı kanallar da araştırılanlar arasında. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 22 Eylül 2024 Maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:30
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        • 1

          22 Eylül 2024 maç takvimi destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç programına göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Süper Lig, TFF 1. Lig’de hangi mücadelelerin yer aldığını merak edenler ''22 Eylül bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor.

        • 2

          22 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          SÜPER LİG

          17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (beIN Sports 2)

          17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (beIN Sports 1)

          20:00 Beşiktaş - Eyüpspor (beIN Sports 1)

          20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

        • 3

          TFF 1. LİG

          16:00 Keçiörengücü - Iğdır FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

          16:00 Ümraniyespor - Adanaspor (beIN Sports Max 2, tabii Spor)

          19:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports 1)

          19:00 İstanbulspor - Bandırmaspor (beIN Sports Max 2, tabii Spor)

        • 4

          PREMİER LİG

          16:00 Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest (beIN Sports 3)

          18:30 Manchester City - Arsenal (beIN Sports 3)

        • 5

          BUNDESLİGA

          16:30 Bayer Leverkusen - Wolfsburg (beIN Sports 5, TiVi Spor 1)

          18:30 Stuttgart - Borussia Dortmund (beIN Sports 5, TiVi Spor 1)

          20:30 St. Pauli - RB Leipzig (beIN Sports 4, TiVi Spor 1)

        • 6

          LALİGA

          15:00 Getafe - Leganes (S Sport, S Sport Plus)

          17:15 Athletic Bilbao - Celta Vigo (S Sport, S Sport Plus)

          19:30 Villarreal - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

          22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        • 7

          SERİE A

          13:30 Fiorentina - Lazio (S Sport 2, S Sport Plus)

          16:00 Monza - Bologna (S Sport 2, S Sport Plus)

          19:00 Roma - Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)

          21:45 Inter - Milan (S Sport 2, S Sport Plus)

        • 8

          LİGUE 1

          16:00 Monaco - Le Havre (beIN Sports beIN Connect)

          18:00 Angers - Nantes (beIN Sports beIN Connect)

          18:00 Montpellier - Auxerre (beIN Sports beIN Connect)

          18:00 Brest - Toulouse (beIN Sports beIN Connect)

          21:45 Lyon - Marsilya (beIN Sports 3)

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