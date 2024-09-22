22 Eylül 2024 maç takvimi destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç programına göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Süper Lig, TFF 1. Lig’de hangi mücadelelerin yer aldığını merak edenler ''22 Eylül bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor.