        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72 - Anadolu Efes: 90 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72 - Anadolu Efes: 90

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:03
        Anadolu Efes deplasmanda galip!
        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Ercan Osmani 11, Erkan Yılmaz 10, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Loyd 2, Smits 2, Burak Can Yıldızlı, Swider 11, Sarper David Mutaf 1

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 13, Griffin 3, Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Badzim 6, Roberts 2, Hawkins 13, Erbey Kemal Paltacı

        1. Periyot: 33-16

        Devre: 52-38

        3. Periyot: 77-52

