MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Calcit Kamnik: 1
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında VakıfBank, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Wojciech Maroszek (Polonya)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Frantti, Bahar Akbay, Van Ryk, Derya Cebecioğlu, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Markova)
Calcit Kamnik: Najdic, Pucelj, Hutinski, Kerschenbaum, Macek, Rituper (Spoljaric, Boisa, Cizman, Gojak)
Setler: 25-21, 22-25, 25-15, 25-12
Süre: 106 dakika (28, 27, 24, 27)