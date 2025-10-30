Habertürk
        MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 2 - Karabük İdman Yurdu: 0

        MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 2 - Karabük İdman Yurdu: 0

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, konuk ettiği Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:16
        Gaziantep FK kupada 2 golle turladı!
        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

        Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

        Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        Stat: Gaziantep Büyükşehir

        Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa

        Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)

        Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)

        Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna (Gaziantep FK)

        Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu)

