MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 0 - Esenler Erokspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Emrah Ünal, Selahattin Altay
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji (Dk. 32 Enes Aydın), Tolga Kalender (Dk. 78 Gani Burgaz), Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Rahmetullah Berişbek, Tanque
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk. 46 Catakovic), Jack, Kayode, Nzaba (Dk. 79 Faye), Anıl Yaşar (Dk. 46 Onur Ulaş), Yunus Emre Gedik, Recep Niyaz (Dk. 12 Tugay Kacar), Berat Luş (Dk. 66 Alper Karaman), Hayrullah Bilazer, Amilton
Kırmızı kartlar: Dk. 40 Ndongala, Dk. 45+1 Tanque, Dk. 45+2 Kerem Satılmış (Teknik sorumlu) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Anıl Yaşar, Dk. 86 Alper Karaman, Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor), Dk. 45+2 Atınç Nukan, Dk. 45+5 Mucahit Albayrak, Dk. 87 Arda Özçimen (Bandırmaspor)