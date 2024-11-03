MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 85 - Manisa Basket: 73
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Basket'i 85-73 mağlup etti.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Manisa Basket'i 85-73 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Mesut Öztürk
Anadolu Efes: Hollatz 9, Bryant 17, Nwora 9, Ercan Osmani 9, Oturu 14, Beaubois 9, Smits, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Willis 12
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 6, Besson 20, Brown 9, White, Echodas 7, Pickett 7, Chiozza 9, Leon Apaydın 2, Buğra Çal 6, Ahmet Safa Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 32-41
3. Periyot: 68-62
Beş faulle çıkan: 33.45 Echodas (Manisa Basket)