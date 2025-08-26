Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 26 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
- 1
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 26 Ağustos Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
- 2
26 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off
19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)
22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)
22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)
- 3
Almanya Kupa - 1. Tur
21:45 Braunschweig - Stuttgart
-
- 4
İngiltere Lig Kupası - 2. Tur
21:00 Reading - Wimbledon
21:30 Cambridge - Charlton
21:30 Wolverhampton West Ham
21:45 Accrington - Doncaster
21:45 Barnsley - Rotherham
21:45 Birmingham - Port Vale
- 5
21:45 Bournemouth - Brentford
21:45 Bromley - Wycombe
21:45 Burnley - Derby County
21:45 Burton Albion - Lincoln City
21:45 Cardiff - Cheltenham
21:45 Millwall - Coventry
- 6
21:45 Norwich - Southampton
21:45 Preston - Wrexham
21:45 Stoke City - Bradford
21:45 Sunderland - Huddersfield
21:45 Swansea City - Plymouth
21:45 Wigan Ath - Stockport
22:00 S. Wednesday - Leeds United
- 7