Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 26 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 26 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 26 Ağustos Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          26 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇI VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

          19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)

          22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)

          22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)

        • 3

          Almanya Kupa - 1. Tur

          21:45 Braunschweig - Stuttgart

        • 4

          İngiltere Lig Kupası - 2. Tur

          21:00 Reading - Wimbledon

          21:30 Cambridge - Charlton

          21:30 Wolverhampton West Ham

          21:45 Accrington - Doncaster

          21:45 Barnsley - Rotherham

          21:45 Birmingham - Port Vale

        • 5

          21:45 Bournemouth - Brentford

          21:45 Bromley - Wycombe

          21:45 Burnley - Derby County

          21:45 Burton Albion - Lincoln City

          21:45 Cardiff - Cheltenham

          21:45 Millwall - Coventry

        • 6

          21:45 Norwich - Southampton

          21:45 Preston - Wrexham

          21:45 Stoke City - Bradford

          21:45 Sunderland - Huddersfield

          21:45 Swansea City - Plymouth

          21:45 Wigan Ath - Stockport

          22:00 S. Wednesday - Leeds United

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Habertürk Anasayfa