Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 26 Ağustos Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...