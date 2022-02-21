Mabel Matiz'den 'Nerelere Gideyim' yorumu

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11 Mart'ta yayımlanacak "Yeni Türkü Zamansız" tribute albümünden şarkılar dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Mabel Matiz'in yorumladığı "Nerelere Gideyim", 18 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

2013 yılında yayınlanan "Aysel"in adlı Aysel Gürel'e saygı albümünde yer alan Mabel Matiz, performansıyla aylarca konuşulmuş, kariyerinde sıçrayış sağlamıştı.

Tekrar bir saygı albümünde yer alan Mabel Matiz, "Zamansız" projesiyle ilgili, "Yıllar sonra bu tribute albümde bir şarkılarına yeniden ses verebildiğim için mutluyum. 'Nerelere Gideyim' çok sevdiğim bir Mete Özgencil ve Derya Köroğlu ortak eseri. Düzenlemesini Can Güngör yaptı. Umarım dinleyicide de yerini bulur." dedi.