Lyme hastalığı nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Bella Hadid'in hastalığı Lyme hakkında

Lyme hastalığı nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Bella Hadid'in hastalığı Lyme hakkında

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Kene ısırığının sebep olduğu ve kaşıntılı ya da ağrılı olmayan döküntü belirtileri ile anlaşılabilen Lyme hastalığı, ünlü model Bella Hadid dolayısıyla gündem olmuş durumda. Buluşacılığı da bulunan söz konusu hastalık ve Hadid'in sağlığı ile ilgili detayları derledik...

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır.

Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

GIGI HADID AÇIKLADI: BELLA HADID'İN DURUMU NASIL?

Gigi Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden kendisi gibi model olan kız kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Gigi, kız kardeşinin durumuyla ilgili olarak; "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" açıklamasında bulundu.