Lüleburgaz nerede? Lüleburgaz hangi şehirde, ilde, bölgede?

Hem tarihi bir "menzil" şehri olmanın getirdiği köklü mirası hem de planlı gelişimiyle kazandığı modern kimliği bir arada barındıran bu ilçe, Trakya'nın en dinamik ve en gelişmiş yerleşim yeridir. Peki, bu önemli ilçe tam olarak Lüleburgaz nerede?

Mimar Sinan'ın Trakya'daki en büyük eseri olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin gölgesinde, bugün Türkiye'nin en modern sanayi tesislerinden bazıları yükselir. Bu durum, Lüleburgaz'ın sadece tarihi bir mirasın bekçisi değil, aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin dinamik ekonomisine yön veren, planlı ve gelişmiş bir ilçe olduğunu gösterir. Bu özellikleriyle Lüleburgaz, Trakya'nın parlayan yıldızı olarak öne çıkar.

REKLAM advertisement1

REKLAM

LÜLEBURGAZ NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki toprakları olan Trakya'nın tam merkezinde, verimli Ergene Havzası üzerinde yer alan Lüleburgaz, son derece stratejik bir konuma sahiptir. İlçe, Trakya'yı bir baştan bir başa geçen ve İstanbul'u Edirne üzerinden Avrupa'ya bağlayan tarihi D-100 (E-80) Karayolu'nun üzerinde bulunur. Ayrıca, modern TEM Otoyolu'na da yakın bir konumdadır. Bu durum, onu Trakya'nın lojistik ve ulaşım ağının kalbine yerleştirir.

Lüleburgaz konumu nedir sorusunun daha detaylı yanıtı, onun bir ova ilçesi olmasıdır. İlçe merkezi, Lüleburgaz (veya Tatarköy) Deresi'nin de içinden geçtiği düz ve tarıma son derece elverişli bir arazi üzerine kurulmuştur. Etrafı, Yıldız (Istranca) Dağları'nın alçak etekleri ve tepeleriyle çevrilidir. Konum olarak Kırklareli il merkezine yaklaşık 60 km, Edirne'ye yaklaşık 100 km, Tekirdağ'a yaklaşık 60 km ve İstanbul'a ise yaklaşık 150 km mesafededir. Bu merkezi konumu, onun sadece bir tarım ve sanayi merkezi değil, aynı zamanda Trakya'nın diğer önemli şehirleriyle sürekli etkileşim halinde olan sosyal bir merkez olmasını da sağlamıştır. REKLAM LÜLEBURGAZ HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Lüleburgaz, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Kırklareli iline bağlı en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Dolayısıyla Lüleburgaz hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Kırklareli'dir. Ancak Lüleburgaz, hem nüfus hem de ekonomik aktivite bakımından bağlı olduğu il merkezi Kırklareli'ni geride bırakmıştır. Bu durum, onu Trakya'nın fiili merkezlerinden biri haline getirir.

Coğrafi bölge olarak Marmara Bölgesi'nin Trakya (Ergene) bölümünde yer alan ilçe, kuzeyinde Pınarhisar ve Kırklareli merkez, doğusunda yine Kırklareli'ne bağlı Babaeski, batısında ve güneyinde ise Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu, Muratlı ve Çorlu ilçeleriyle komşudur. Bu komşuluk ilişkileri, onun Trakya'nın iki önemli ili olan Kırklareli ve Tekirdağ arasında bir köprü görevi görmesini sağlar. LÜLEBURGAZ'IN TARİHİ KİMLİĞİ REKLAM Bugünkü modern ve planlı kent dokusunun altında, Lüleburgaz'ın tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan ve özellikle Osmanlı döneminde zirveye ulaşan köklü bir geçmişe dayanır. Antik çağlarda bölge, Roma ve Bizans İmparatorlukları için önemli bir yerleşim yeriydi ve "Arkadiopolis" (Arcadiopolis) adıyla biliniyordu. Stratejik konumu nedeniyle sık sık askeri öneme sahip olmuştur. Ancak Lüleburgaz'ın asıl kimliğini bulduğu ve altın çağını yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'dur. İstanbul'dan Edirne'ye ve oradan da Balkanlar'a uzanan ana sefer ve kervan yolu üzerinde yer alması, onu bir "menzil" şehri yapmıştır. Menzil, orduların veya kervanların konakladığı, ihtiyaçlarını giderdiği planlı durak noktalarıydı. Bu rolünü taçlandıran en önemli yapı ise, 16. yüzyılda Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan devasa Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'dir. Bir cami, kervansaray, medrese, arasta (çarşı), hamam ve köprüden oluşan bu külliye, Mimar Sinan'ın en büyük ve en önemli eserlerinden biridir. Külliye, o dönemde Lüleburgaz'ı Trakya'nın en önemli sosyal ve ticari merkezi haline getirmiştir. Yakın tarihte ise Lüleburgaz, Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya'daki milli direnişin örgütlendiği önemli toplantılardan biri olan Lüleburgaz Kongresi'ne (1920) ev sahipliği yapmıştır.

MODERN BİR SANAYİ VE TARIM KENTİ OLARAK LÜLEBURGAZ Tarihi bir mola noktası olma kimliğini modern çağda da sürdüren Lüleburgaz, bugün Trakya'nın en önemli sanayi, tarım ve yaşam merkezlerinden biridir. İlçenin ekonomisi iki ana temel üzerine kuruludur. Birincisi, verimli Ergene Havzası'nın sunduğu tarımsal zenginliktir. Trakya denince akla gelen uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları, en güzel manzaralarını Lüleburgaz ve çevresinde sunar. İlçe, Türkiye'nin en önemli ayçiçeği ve dolayısıyla ayçiçek yağı üretim merkezlerinden biridir. Ayçiçeğinin yanı sıra buğday ve diğer tahıl ürünleri de önemli bir yer tutar. İlçenin ikinci ve daha modern ekonomik yüzü ise sanayidir. Stratejik konumu ve gelişmiş altyapısı sayesinde Lüleburgaz, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Özellikle cam sanayi (Şişecam), tekstil, ilaç, döküm ve gıda işleme sektörlerinde faaliyet gösteren büyük fabrikalar, ilçedeki organize sanayi bölgelerinde yer alır. Bu durum, ilçeye sürekli bir göç ve nitelikli bir iş gücü çekmektedir. Bu güçlü ekonomik yapı, sosyal hayata da yansımıştır. Lüleburgaz, Türkiye'de yapılan yaşam kalitesi ve mutluluk endeksi araştırmalarında sık sık üst sıralarda yer almasıyla "mutlu şehir" olarak da anılır. Planlı şehir yapısı, yeşil alanları, sosyal ve kültürel olanakları, onu Trakya'da yaşamak için en çok tercih edilen yerlerden biri yapmaktadır.