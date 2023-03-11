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Haberler Dünya Lüks yolcu gemisindeki 318 kişide 'gizemli hastalık'

Lüks yolcu gemisinde panik: 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

ABD´nin Teksas eyaletinde 5 Mart´ta limana yanaşan lüks yolcu gemisi Ruby Princess´ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının, sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığı açıklandı. Hastalanan kişilerde kusma ve ishal gibi belirtiler olduğu ifade edildi.

Giriş: 11.03.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Lüks yolcu gemisindeki 318 kişide 'gizemli hastalık'
DHA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde 5 Mart´ta demir atan Ruby Princess´ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu.

CDC açıklamasında hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp "Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir" denildi.

CDC hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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