Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

"GUSTAVO'NUN AYRILACAĞINI SANMIYORUM"

Andre Villa-Boas, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" dedi.