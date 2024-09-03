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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Luis Suarez, milli takıma veda etti - Futbol Haberleri

        Luis Suarez, milli takıma veda etti

        ABD'nin MLS Ligi'nde forma giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez, milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:53
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        Luis Suarez, milli takımı bıraktı!
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        Dünyaca ünlü golcülerden Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

        BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

        Uruguay’ın Montevideo kentinde yer alan Centenario stadyumunda, Luis Suarez, Uruguay milli takımından emekli olacağını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

        Uruguay'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, 2026 Kuzey Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde bu Cuma günü Montevideo'da Paraguay'a karşı Uruguay milli takımı için son maçını oynayacağını açıkladı.

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