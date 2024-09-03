Luis Suarez, milli takıma veda etti
ABD'nin MLS Ligi'nde forma giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez, milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü golcülerden Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Uruguay’ın Montevideo kentinde yer alan Centenario stadyumunda, Luis Suarez, Uruguay milli takımından emekli olacağını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.
Uruguay'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, 2026 Kuzey Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde bu Cuma günü Montevideo'da Paraguay'a karşı Uruguay milli takımı için son maçını oynayacağını açıkladı.