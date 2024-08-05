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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırısı | Dış Haberler

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırısı

        Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 05:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 05:33
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        İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırısı
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        İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yönelik füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiğini belirtti.

        İsrailli yetkili, saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığı kaydedildi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil
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