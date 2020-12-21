Londra'da yüzlerce kişi tren istasyonlarına akın etti!

İngiltere'den gelen koronavirüsün daha bulaşıcı ve yeni bir türünün tespit edildiğine yönelik mutasyon haberlerinin ardından tüm dünyada yeni bir panik dalgası oluştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkent Londra'da daha sıkı önlemler alınacağını açıklamasının ardından Londra da panik dalgasından nasibi alan kentlerden biri oldu.
Yeni kısıtlamaların başlayacağı Pazar gecesi 00.00'dan önce Londra'daki tren istasyonlarında kalabalıklar gözlendi.
İngiltere'de birçok bölgeyi birbirine bağlayan St. Pancras tren istasyonu Cumartesi akşamı şehri terk etmek isteyen yüzlerce kişinin akınına uğradı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, durumu 'tamamen sorumsuzca' sözleriyle değerlendirdi.
Geçtiğimiz ilkbaharda da birçok Avrupa başkentinde ilan edilen sıkı karantina kurallarının ardından benzer görüntüler oluşmuş ve bu durumun virüsün yayılımını kolaylaştırdığı belirtilmişti.
İngiltere'de ilk olarak Eylül ayında tespit edilen yeni mutasyonun, diğer türlere göre daha hızlı şekilde yayılması nedeniyle birçok ülke İngiltere'ye seyahat yasağı kararı almış, Dünya Sağlık Örgütü ise Ingiltere ile yakın temas halinde olduklarını belirtmişti.
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