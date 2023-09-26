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        Haberler Magazin Ronaldo ile Celina Locks evlendi - Magazin haberleri

        Ronaldo evlendi

        Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo, model Celina Locks ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:43
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          Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı efsane Ronaldo, 8 yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Celina Locks'a ocak ayında evlenme teklifi etmişti.

        • 2

          Celina Lock, yüzüğünün fotoğrafını paylaşıp, "Evet" derken, Portekizce olarak ise "Seni seviyorum Ronaldo" notunu düşmüştü.

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          Brezilyalı çift, İspanya'nın Ibiza Adası'nda evlendi.

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          DAHA ÖNCE 3 KEZ EVLENMİŞTİ

          Nikâh töreninden görüntüler davetlilier tarafından paylaşıldı.
          Ronaldo, daha önce Maria Beatriz Antony, emekli manken Daniella Cicarelli ve emekli futbolcu Milene Domingue evlilik yaşamıştı.

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          RONALDO HAKKINDA

          Ronaldo Luís Nazário de Lima, 18 Eylül 1976'da dünyaya geldi. Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilir. Bireysel ödülleri arasında üç kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçilmesi ve iki Ballon d'Or ödülü kazanması yer alıyor. Ronaldo ayrıca Brezilya ile iki Dünya Kupası kazandı. Ronaldo, Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi takımlarda forma giydi.

        • 6

          Celina Locks

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